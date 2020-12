Efekt motyla jest też fantastycznym narzędziem do opisywania rzeczywistości 2020 r. Nie wiedzieliśmy, jaka będzie druga fala [epidemii], wierzyliśmy, że pandemia jest w odwrocie – mówił premier w połowie listopada. Ja tak wierzyłem, bardzo wielu epidemiologów również w to wierzyło, nie mówiąc o komentatorach. A potem dodawał, żeby nie było wątpliwości, że pewne sprawy są nieprzewidywalne: "Pokażcie jakiś rząd, który w lipcu czy sierpniu wprowadzałby nowe obostrzenia. A skąd, wszyscy luzowali obostrzenia. Było jedno wielkie wołanie: «uwolnijcie gospodarkę!»”. Nietoperz machnął skrzydłami na targu w Chinach i wirus rozplenił się po świecie drogą owych nielinearnych i nieprzewidywalnych reakcji przyczynowo-skutkowych. Kto to mógł przewidzieć oprócz natchnionych proroków?