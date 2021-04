Podczas wyścigu kolarskiego w peletonie często jest takie czarowanie, że wielu próbuje ucieczek, ale one nie wychodzą. Peleton dojeżdża do końca etapu w pełnym składzie. To odnosi się do sytuacji, kiedy Ziobro mówi: ja właściwie jestem zdecydowany, pytanie tylko kiedy. A Kaczyński mówi: tak, liczę się z tym, że to się rozejdzie, pytanie tylko kiedy. Może tak być, że każdy czeka na optymalny moment i wszyscy trzej długo będą mówić – jeszcze nie teraz, aż się okaże, że dojechaliśmy do końca kadencji. Drugi scenariusz to wariant, gdzie zamiast peletonu możemy mieć sytuację ludzi zmęczonych, którzy długo grają w karty. Zmęczenie, emocje o 3-4 rano mogą skutkować tym, że komuś puszczą nerwy. Ktoś za dużo powie. Może Kaczyński dotknie kieszeni, a Ziobro pomyśli, że sięga po pistolet. I pierwszy stwierdzi – to ja wychodzę. Dla mnie oba te scenariusze są możliwe, bo rzadko się zdarza, że politycy rozgrywają coś w sterylnych, racjonalnych warunkach.