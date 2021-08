Wiceszef MSWopisuje chętnych do przekraczania polskiej granicy jako młodych mężczyzn zainteresowanych życiem w luksusie. Tymczasem cały czas trwają rozpaczliwe próby masowych ucieczek z Kabulu. Obie grupy uciekinierów nakładają się na siebie w relacjach mediów. Na dokładkę rząd zabrał się na początku dość nieporadnie za ewakuowanie ludzi współpracujących z polskim wojskiem z kabulskiego lotniska. Premier Morawiecki zachęcał ich do starania się o polskie wizy w… Indiach. Potem złe wrażenie zostało zatarte,trwa. Ale można to było odebrać jako porażkę wizerunkową.