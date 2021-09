Zarówno CDU, jak i SPD potrzebują poparcia FDP, a temu ugrupowaniu pod względem programowym o wiele bliżej jest do chadeków niż do socjaldemokratów. Myślę, że nie bez znaczenie jest też to, że Laschet od wielu lat przyjaźni się z Christianem Lindnerem (liderem liberalnej FDP – red.). I nie jest to relacja polityczna, lecz przyjaźń zupełnie prywatna. Już dwukrotnie w historii Niemiec zdarzała się rzecz odwrotna – że CDU znacząco wygrywała wybory, a rząd tworzyły SPD i FDP.