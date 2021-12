W normalnej sytuacji ustrojowej apelowałabym do TK , by – jeśli jednak uzna, że przepisy nie mogą się ostać – odroczył utratę ich mocy obowiązującej. Może to zrobić choćby na rok albo półtora. W normalnej sytuacji ustrojowej to dość czasu dla parlamentu, by w porozumieniu z organizacjami społecznymi przygotować rozsądne przepisy i doprowadzić do ich uchwalenia. W normalnej sytuacji ustrojowej. Wiem, jak to brzmi.