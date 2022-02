Moralny nonsens opisywania sercowych kłopotów oraz rodzinnych dramatów ludzi z Ordo Iuris polega na utożsamieniu własnych emocji ze stanem faktycznym. Emocje: wk…a mnie do białości Ich radość z „aborcyjnego” werdyktu TK czy potępianie „skłonności homoseksualnych”, CZUJĘ zatem, jak Oni wchodzą mi do mieszkania, jak wchodzą mi do łóżka, jak czają się wszędzie. Stan faktyczny: Oni są aktywni i wpływowi, jednak w istocie nie weszli mi do mieszkania, a w łóżku prędzej czeka na mnie Pegasus niż jurajczyk.