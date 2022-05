Tak, przed wojną tylko ok. 20 proc. popierało taką decyzję. Nasz prezydent Sauli Niinistö, który jest bardzo popularny i nawet po 2014 r. utrzymywał relacje z prezydentem Putinem, miał ogromny wpływ na opinię publiczną w kwestii NATO. Po wybuchu wojny odniósł się do prezydenta Putina, stwierdzając, że wszystkie maski odpadły i widzimy tylko zimne oblicze wojny. Stąd ta zmiana, dlatego teraz większość Finów chce przystąpienia do Sojuszu. Z Rosją jesteśmy sąsiadami, mamy 1340 km wspólnej granicy. I choć nie czujemy się militarnie zagrożeni, to wielu Finów uznało, że to, co dzieje się w Ukrainie , może stać się również w Finlandii. Mamy poczucie, że w zmienionej sytuacji geopolitycznej najlepszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa Finlandii jest wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już teraz wydajemy na obronność 2 proc. PKB, mamy interoperacyjność z siłami NATO, jesteśmy krajem Partnerstwa dla Pokoju (PdP), więc myślę, że dostosowanie się do Sojuszu nie będzie dla nas problemem.