Jeśli zdecyduje się na wariant numer dwa, Ukraina nie rozstrzygnie wojny. Umożliwi za to putinowską ucieczkę do przodu, która powoli majaczy na północnej granicy. Rosjanie ściągają na Białoruś dodatkowe oddziały. Kończą również szkolenie mobilizowanych, których niewielka liczba trafia na wschód i południe. Nawet jeśli są to wojska niskiej jakości, nie należy lekceważyć 200 tys. żołnierzy, którzy znajdą się w dyspozycji Kremla. Jest tak, jak mówił Załużny w wywiadzie dla "The Economist", oni będą walczyć za Putina niezależnie od tego, jak bardzo schrzanił tę wojnę. I to walczyć prawdopodobnie na północy Ukrainy z zamiarem przerwania szlaków dostaw zachodniej broni.