- Wbrew wszelkim przeciwnościom losu, wbrew smutkowi, Ukraina nie upada. Ukraina żyje i walczy - mówił. - Ta walka zdefiniuje to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci - dodał.

- Daje mi to powody, by podzielić się z wami naszym pierwszym zwycięstwem. Pokonaliśmy Rosję w walce o umysły świata - powiedział Zełenski. - Rosyjska tyrania utraciła kontrolę nad nami. Rosjanie będą mogli być wolni tylko, jeśli pokonają Kreml w swoich umysłach.

- W przyszłym roku obaczymy punkt zwrotny - powiedział Zełenski. Dodał: - Wczoraj byłem na froncie w Bachmucie, każdy cal tej ziemie przesiąknięty jest krwią. Rosjanie rzucają wszystko, co mają na Bachmut, mają przewagę, ale nasze siły nadal tam stoją. Mamy artylerię, ale czy to wystarczy? Szczerze mówiąc - nie - powiedział, dodając apel: - Potrzebujemy więcej dział i amunicji, by wypchnąć Rosjan z Donbasu.

Jak mówił, "jeśli nie powstrzymamy Rosji i Iranu, to tylko kwestia czasu, kiedy zaatakują innych naszych sojuszników".