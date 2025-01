Donald Trump z Melanią Trump świętują 20. rocznicę ślubu. Świeżo zaprzysiężony, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na Instagramie post, w którym zwrócił się w samych superlatywach do swojej żony, Melanii Trump. Internauci natychmiast zaczęli pisać, co o nim myślą. To nie są miłe słowa.