Premier Tusk, uczestnicząc w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (na pokładzie "Daru Młodzieży"), jasno określił pozycję Polski w regionie. Szef rządu stwierdził, że Polska staje się portową potęgą na Bałtyku. Polskie porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu wygrywają tę wielką konkurencję, co, zdaniem Tuska, nie jest żadną przesadą. Premier podkreślił, że Bałtyk jest miejscem, gdzie "rozgrywa się nasza historia" oraz "nasza przyszłość".

Bałtyk nowym centrum energetycznym Polski

Tusk wymienił kluczowe inwestycje, które sprawiają, że polskie wybrzeże staje się centrum energetycznym kraju i jednym z największych w Europie. Nad polskim Bałtykiem powstają największeenergetyczne przedsięwzięciaw historii Polski. Wśród nich Premier wymienił: farmy wiatrowe, elektrownię jądrową, a także wielkie inwestycje infrastrukturalne i rozbudowę portów.

Reklama

Rząd stawia na morską edukację, postrzegając ją jako klucz do długoterminowego bezpieczeństwa i rozwoju. Rząd zdecydował o budowie dwóch nowych statków dla polskich uczelni morskich: żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz jednostki szkolno-badawczej dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. Premier wskazał, że inwestycje w "szeroko pojętą infrastrukturę, wiedzę" stanowią kluczowy element naszego bezpieczeństwa.

Zwracając się do studentów, Tusk podkreślił, że przyszłość polskiego Bałtyku rozegra się "w waszych rękach, sercach i umysłach" i to od nich zależy, czy Bałtyk stanie się "biało-czerwonym morzem".