Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił spotkanie z Pete'em Hegsethem jako potwierdzenie silnych więzi między Polską a USA. Szef MON potwierdził stabilną obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, co daje krajowi przewagę nad innymi państwami NATO. Kosiniak-Kamysz wymienił kilka kluczowych powodów, dla których wojska USA pozostają w Polsce:

Inwestycje w Zbrojenia: Polska inwestuje na najwyższym poziomie w modernizację i transformację sił zbrojnych.

Dobre Relacje: Kraj utrzymuje bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Partner Gospodarczy: Polska jest ważnym partnerem gospodarczym i dokonuje gigantycznych zakupów u amerykańskich sojuszników.

Potwierdzona obecność wojsk USA zapewnia Polsce przewagę nad państwami, które wciąż zastanawiają się nad przyszłością amerykańskiej obecności.

Co z bronią dla Ukrainy?

Polska nie zgłosiła jeszcze udziału w programie PURL (zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy), co wywołało dyskusję na spotkaniu ministrów obrony NATO. Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska dzisiaj nie zgłosiła udziału w inicjatywie, choć nad programem pracuje.

Reklama

Szef MON podkreślił, że Polska wykazała się ogromnym wsparciem dla Ukrainy, szczególnie w początkowej fazie konfliktu. Kraj jest kluczowym hubem logistycznym i infrastrukturalnym dla Ukrainy, co wymaga codziennego zaangażowania żołnierzy i funkcjonariuszy. Wicepremier stwierdził, że decyzje w sprawie PURL zapadną w najbliższym czasie, a wszystkie państwa prawdopodobnie w jakiś sposób partycypują w inicjatywie. Kosiniak-Kamysz sugerował, że strategiczne położenie Polski i jej rola w dostarczaniu sprzętu na Ukrainę mogą wpływać na inne spojrzenie na udział kraju w programie PURL.

Spotkanie ministrów obrony państw NATO w Brukseli ujawniło różnorodność podejść do wsparcia Ukrainy. Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, przekazał, że ponad połowa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zadeklarowała już udział w programie PURL. Polska koncentruje się na roli huba logistycznego i modernizacji własnych sił zbrojnych, co stanowi fundamentalne działania dla bezpieczeństwa regionalnego. Jednocześnie nie wyklucza przyszłego udziału w inicjatywie PURL, traktując ją jako poważne przedsięwzięcie.