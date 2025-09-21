Ursula von der Leyen, choć uspokaja, że nie zmierzamy nieuchronnie ku trzeciej wojnie światowej, otwarcie przyznaje, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Podkreśla, że jej celem jest "zachowanie pokoju i wolności w Europie". W obliczu "coraz bardziej wrogiego świata", Unia musi podjąć "każde działanie, by zagwarantować trwanie naszej demokracji, dobrobytu i pokoju".

Szefowa KE stanowczo stwierdza, że Europa musi udowodnić swoim sojusznikom i przeciwnikom, a przede wszystkim sobie, że jest gotowa i zdolna do obrony. Zaznacza, że od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, UE podjęła "zdecydowane kroki" w kierunku bezpieczeństwa energetycznego i gotowości obronnej.

Von der Leyen: Europa musi być bardziej samodzielna

Von der Leyen jasno określa kierunek, w jakim musi podążać Unia Europejska w kwestii obronności. Choć NATO pozostaje centralnym elementem zbiorowej obrony, Unia Europejska potrzebuje "o wiele silniejszego filaru europejskiego". Europa musi być bardziej samodzielna i niezależna pod względem bezpieczeństwa – podkreśla.

Reklama

Strategia "Gotowość 2030"

Reklama

Unia ma konkretną strategię, która ma pozwolić osiągnąć ten cel – inicjatywę "Gotowość 2030". Jej celem jest konserwacja luk w zdolnościach obronnych krajów członkowskich, przyspieszenie procedur i mobilizacja 800 miliardów euro na rzecz przemysłu obronnego. To ma zapewnić obronę "każdego centymetra Unii Europejskiej".

Na pytanie o prawdziwą europejską armię, von der Leyen wskazuje, że to państwa członkowskie pozostaną odpowiedzialne za własne wojska, ich doktrynę, rozmieszczenie i określanie potrzeb.

Rosyjskie zagrożenia hybrydowe

Szefowa KE zwraca uwagę na rosnące ryzyko incydentów ze strony Rosji, które potwierdzają jej dalsze ambicje. Codziennym problemem w regionach graniczących z Rosją są zakłócenia sygnału GPS, co dotyczy również ruchu lotniczego nad Morzem Czarnym. UE "traktuje tę kwestię poważnie", podobnie jak wszystkie inne rosyjskie ataki hybrydowe i cyberataki na Unię.

Ambicje Rosji ponad Ukrainę

To wszystko dobitnie pokazuje, że ambicje Rosji sięgają dalej niż Ukraina. Jedynym sposobem na osiągnięcie bezpieczeństwa i stabilności w Europie jest, według von der Leyen, "silne i wiarygodne odstraszanie".