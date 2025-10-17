Katarzyna Kotula o projekcie rządowym mówiła na konferencji prasowej z politykami Lewicy i PSL, m.in. z liderem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Podkreśliła, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu "mówi o wzajemnym szacunku, o pomocy, trosce i lojalności". - Już sama nazwa wskazuje, że spotkaliśmy się w połowie drogi - powiedziała Kotula.

Projekt ustawy ws. statusu osoby najbliższej: Wspólność majątkowa, alimenty, prawo do mieszkania

Posłanka Lewicy poinformowała, że projekt "reguluje kwestie stosunków majątkowych, pozwala na to, żeby zdecydować u notariusza, czy chcemy wspólności czy odrębności majątkowej".

- Reguluje kwestie prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów, wzajemnej dostępnej informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, możliwości wspólnego rozliczania, jeśli zadeklarowało się wspólność majątkową, ale także zwolnienia od podatku od czynności cywilno-prawnych, gwarantuje rentę rodzinną - powiedziała Kotula.

Dodała, że projekt reguluje też dziedziczenie testamentowe, ubezpieczenie zdrowotne dla obu stron oraz urlop opiekuńczy.