Według portalu wyborcza.pl marszałek Sejmu Szymon Hołownia w razie porażki w walce o stanowisko Komisarza ONZ ds. Uchodźców i tak planuje przeprowadzkę do USA.

Plan "B" Szymona Hołowni

"Jak ustaliliśmy, zamierza zostać polskim ambasadorem” – czytamy. Jak podkreśla Wyborcza, o planie "B" Szymona Hołowni jako pierwszy opowiedział Wojciech Szacki w podkaście "Dzieje się!". "Jego informacje potwierdziliśmy w naszych źródłach w Polsce 2050. W sytuacji, gdyby Hołownia nie wygrał konkursu na Komisarza ONZ ds. Uchodźców, co jest prawdopodobne, bo stara się o nie wielu bardziej doświadczonych i międzynarodowo obytych polityków i dyplomatów, wyjściem awaryjnym byłoby rozpoczęcie misji ambasadora Polski w Waszyngtonie" - zaznaczono.

Ciepłe słowa prezydenta Nawrockiego o Hołowni

Według źródeł "Gazety Wyborczej" Hołownia miał sugerować w rozmowie ze swoimi współpracownikami, że jego kandydatura spotkałaby się z ciepłym przyjęciem w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Nawrocki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą pytany, czy lider i założyciel Polski 2050 byłby dobrym ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych, odpowiedział, że "z całą pewnością byłby lepszym kandydatem na ambasadora" niż obecnie pełniący te obowiązki Bogdan Klich. "Pan Klich nie wypełnia swojej misji ambasadorskiej w taki sposób, jakiego oczekiwaliby od niego Polacy i Polska" - ocenił prezydent.

Szymon Hołownia chce być w ONZ

Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na przewodniczącego swojej partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Bogdan Klich kieruje polską ambasadą w Waszyngtonie w randze charge d’affaires. Nominacja Klicha na ambasadora nie zyskała akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy; prezydent Nawrocki deklarował wielokrotnie, że popiera główne kierunki polityki zagranicznej poprzednika i krytykował rząd za niektóre nominacje ambasadorskie, w tym Klicha. (