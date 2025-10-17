Premier Tusk potwierdził, że liderzy koalicji 15 października mają pełne porozumienie w sprawie rotacji na stanowisku marszałka Sejmu. Choć polityka jest pełna niespodzianek, Tusk zaznaczył: Ale jeśli chodzi o to, co zrobi pan marszałek Szymon Hołownia – tak, jestem spokojny. Premier zdementował spekulacje medialne, mówiące o stawianiu warunków przez Hołownię: Czasami pada słowo: "Hołownia szantażuje Tuska" – nie, to nie jest tak. Marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i, tak jak się zobowiązał w umowie, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego. Tusk wskazał na jedyny element niepewności: Jeżeli jest pytany, czy wie, jak wszyscy bez wyjątku posłowie zagłosują w kwestii wyboru kolejnego marszałka, to to jest właśnie zawsze pole na ewentualne, odpukać, niespodzianki.

Nowy wicepremier dla Polski 2050?

Zmiana marszałka Sejmu otworzy drogę do rozmów koalicyjnych o zmianach personalnych w Radzie Ministrów. Marszałek Hołownia złoży rezygnację 13 listopada, a wybór kolejnego marszałka ma nastąpić 19 listopada. Premier Tusk wyobraża sobie sytuację, w której Polska 2050 otrzyma funkcję wicepremiera. Tusk zapowiedział, że "po dokonaniu się zmiany w fotelu marszałka Sejmu koalicjanci będą rozmawiać o ewentualnych awansach czy zmianach w rządzie".

Wcześniej Hołownia postulował, by funkcja wicepremiera przypadła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, argumentując to potrzebą "równowagi w koalicji". Rotacja Marszałków wynika z umowy koalicyjnej, a Lewica ma objąć stanowisko Marszałka na drugą połowę kadencji. Zgodnie z umową, Szymon Hołownia ma sprawować funkcję do 13 listopada 2025 r. Obecnie funkcje wicepremierów pełnią Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Krzysztof Gawkowski (Lewica) oraz Radosław Sikorski (KO).