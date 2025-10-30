Politycy Konfederacji już teraz stawiają warunki. Nie wejdziemy do koalicji z nikim, kto nam nie da premiera, czyli osoby decydującej - powiedział w Radiu Zet poseł Przemysław Wipler. Na razie jednak żadna partia oficjalnie nie przejawia chęci do współpracy.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak wprost odniósł się do potencjalnej koalicji z Konfederacją. Przyznał, że nie jest to możliwe z prostego powodu. Politycy tej partii nie wykluczają też koalicji z Koalicją Obywatelską i Donaldem Tuskiem - podkreślił w radiowej Jedynce.

Z kim Konfederacja powinna rządzić?

Ankietowanym zadano pytanie: "Czy popiera Pani/Pan scenariusz, w którym Konfederacja po wyborach w 2027 r. uczestniczy w tworzeniu rządu?". Za udziałem Konfederacji w rządzeniu opowiada się łącznie 47,1 proc. pytanych. Przeciwnego zdania jest 37 proc. respondentów, a pozostałe 15,9 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Reklama

Najwięcej (24,3 proc.) opowiada się za utworzeniem rządu przez Konfederacji oraz Prawo i Sprawiedliwość. 12 proc. popiera wspólny rząd Konfederacji oraz Koalicji Obywatelskiej. Jest także 10,8 proc. Polaków, którzy widzą konfederatów u władzy z innym ugrupowaniem.

Reklama

Najczęściej za rządami Konfederacji oraz PiS opowiadają się osoby z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym, a także osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł netto - to odpowiednio 33,3 proc. i 30,7 proc. respondentów. Wspólne rządy Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej to najlepsze rozwiązanie dla 15,1 proc. zarabiających między 5 tys. a 7 tys. zł netto, oraz najbogatszych - 14,9 proc.

Koalicja 15 października nie ma szans

Najbardziej przeciwni współrządzeniu Konfederacji są mieszkańcy miast między 200 tys. a 499 tys. mieszkańców - aż 56,9 proc. pytanych w tej grupie wybrało odpowiedź "nie wyobrażam sobie takiego scenariusza".

Sondaże wyraźnie pokazują, że koalicja 15 października nie ma obecnie szans na przetrwanie u władzy. W 2027 roku w rządzie musi znaleźć się Konfederacja. Bez niej zarówno KO i PiS są skazane na porażkę. Sondaż został zrealizowany w dniach 28-29 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH. Przeprowadzono 826 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych