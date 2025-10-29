"Prezydent RP Karol Nawrocki powołał z dniem 29 października 2025 r. dr. hab. Grzegorza Berendta na Ambasadora – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw dyplomacji historycznej" – podała KPRP.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział PAP, że stanowisko to jest określone w ustawie o służbie zagranicznej. Ambasador ten nie wchodzi w skład służby zagranicznej, podlega wyłącznie prezydentowi, podobnie jak było za czasów prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to funkcja społeczna, pan Berendt nie będzie pobierał za jej pełnienie wynagrodzenia. Jego działania będą koncentrować się wokół tematów historycznych ważnych z punktu widzenia państwa i jego polityki oraz dyplomacji w ujęciu historycznym – powiedział Leśkiewicz.

Kim jest Grzegorz Berent?

Berendt w latach 2008–2013 pełnił funkcję naczelnika Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Gdańsku. W latach 2017–2021 był wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2022 do 2024 roku pełnił obowiązki dyrektora tej placówki.

Grzegorz Berendt jest członkiem m.in.: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Kaszubskiego czy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego.

Dudek o powodach nominacji

Tę nominację skomentował politolog prof. Antoni Dudek.Powiem brutalnie, chodziło o to, żeby uhonorować swojego byłego promotora powiedział prof. Dudek.

Aby realizować politykę historyczną trzeba mieć infrastrukturę. Przypomnę tylko, że IPN ma oddziały terenowe czy komórki zagraniczne. Co będzie posiadać pan Berendt? - pytał retorycznie. Jego zdaniem, Berendt będzie pomagał prezydentowi pisać przemówienia czy przy różnego działaniach dyplomatycznych. Bardzo bezczelnie dodam, że gdybym wspierał Karola Nawrockiego, to miałbym szansę zostać zastępcą pana Berendta - podsumował prof. Dudek.