Rządowy projekt zakłada kompleksową zmianę w funkcjonowaniu mediów publicznych, koncentrując się na dwóch kluczowych obszarach: finansowaniu i zarządzaniu. Głównym celem jest likwidacja dotychczasowego, niskoskutecznego w ściągalności, abonamentu RTV. Zamiast tego, rząd planuje wprowadzenie finansowania TVP i Polskiego Radia bezpośrednio z budżetu państwa.

Nowa opłata dla wszystkich Polaków

W tle pojawia się koncepcja opłaty audiowizualnej w wysokości około 108 zł rocznie, pobieranej automatycznie przy rocznym rozliczeniu PIT. Taki system ukróciłby unikanie płatności i objąłby każdego dorosłego (w wieku 26-75 lat).

Reklama

Likwidacja Rady Mediów Narodowych

Projekt przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych. Powoła się nową Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która ma składać się z dziewięciu członków wybieranych w jawnych konkursach. Władze TVP i Polskiego Radia będą powoływane w sposób transparentny. Zapowiedzi reformy wywołały mieszane reakcje wśród kluczowych instytucji. Minister kultury zapewnia, że planowane zmiany gwarantują apolityczność mediów publicznych. Eksperci podkreślają, że o sukcesie reformy zadecyduje faktyczny sposób wdrożenia tych zasad.

Reklama

Ostrzeżenie KRRiT

Obecna KRRiT ostrzega przed potencjalnym chaosem organizacyjnym i prawnym, który może wyniknąć ze zmian.

Przejściowe podwyżki abonamentu RTV. Co zanim przyjdzie rewolucja?

Mimo że rząd planuje docelowe zniesienie abonamentu, KRRiT ustaliła na 2026 rok nowe, wyższe stawki.

Obecna miesięczna opłata w 2025 r. wynosiła 8,70 zł. Od stycznia 2026 r. wzrośnie do 9,50 zł miesięcznie (co daje 114 zł rocznie) .

. TV lub TV + Radio: Obecna miesięczna opłata w 2025 r. wynosiła 27,30 zł. Od stycznia 2026 r. wzrośnie do 30,50 zł miesięcznie (co daje 366 zł rocznie).

W dalszym ciągu obowiązuje system zniżek dla osób, które uiszczają opłaty z góry za dłuższy okres (np. roczna opłata za telewizję wyniesie 329,40 zł).

Do momentu wprowadzenia nowej ustawy, obowiązuje dotychczasowy system. Odbiornik RTV należy zarejestrować w placówkach Poczty Polskiej lub online w ciągu 14 dni od momentu wejścia w jego posiadanie. Opłatę wnosi się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, na indywidualny numer rachunku bankowego. Obowiązuje jedna opłata na gospodarstwo domowe (dla osób fizycznych), natomiast firmy i instytucje płacą za każdy używany odbiornik.

Abonament RTV. Kto nie musi płacić?

Z opłat zwolnieni są m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz osoby powyżej 60. roku życia pobierające emeryturę, która nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.