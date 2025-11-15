Rządowy projekt zakłada kompleksową zmianę w funkcjonowaniu mediów publicznych, koncentrując się na dwóch kluczowych obszarach: finansowaniu i zarządzaniu. Głównym celem jest likwidacja dotychczasowego, niskoskutecznego w ściągalności, abonamentu RTV. Zamiast tego, rząd planuje wprowadzenie finansowania TVP i Polskiego Radia bezpośrednio z budżetu państwa.
Nowa opłata dla wszystkich Polaków
W tle pojawia się koncepcja opłaty audiowizualnej w wysokości około 108 zł rocznie, pobieranej automatycznie przy rocznym rozliczeniu PIT. Taki system ukróciłby unikanie płatności i objąłby każdego dorosłego (w wieku 26-75 lat).
Likwidacja Rady Mediów Narodowych
Projekt przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych. Powoła się nową Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która ma składać się z dziewięciu członków wybieranych w jawnych konkursach. Władze TVP i Polskiego Radia będą powoływane w sposób transparentny. Zapowiedzi reformy wywołały mieszane reakcje wśród kluczowych instytucji. Minister kultury zapewnia, że planowane zmiany gwarantują apolityczność mediów publicznych. Eksperci podkreślają, że o sukcesie reformy zadecyduje faktyczny sposób wdrożenia tych zasad.
Ostrzeżenie KRRiT
Obecna KRRiT ostrzega przed potencjalnym chaosem organizacyjnym i prawnym, który może wyniknąć ze zmian.
Przejściowe podwyżki abonamentu RTV. Co zanim przyjdzie rewolucja?
Mimo że rząd planuje docelowe zniesienie abonamentu, KRRiT ustaliła na 2026 rok nowe, wyższe stawki.
- Obecna miesięczna opłata w 2025 r. wynosiła 8,70 zł. Od stycznia 2026 r. wzrośnie do 9,50 zł miesięcznie (co daje 114 zł rocznie).
- TV lub TV + Radio: Obecna miesięczna opłata w 2025 r. wynosiła 27,30 zł. Od stycznia 2026 r. wzrośnie do 30,50 zł miesięcznie (co daje 366 zł rocznie).
W dalszym ciągu obowiązuje system zniżek dla osób, które uiszczają opłaty z góry za dłuższy okres (np. roczna opłata za telewizję wyniesie 329,40 zł).
Do momentu wprowadzenia nowej ustawy, obowiązuje dotychczasowy system. Odbiornik RTV należy zarejestrować w placówkach Poczty Polskiej lub online w ciągu 14 dni od momentu wejścia w jego posiadanie. Opłatę wnosi się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, na indywidualny numer rachunku bankowego. Obowiązuje jedna opłata na gospodarstwo domowe (dla osób fizycznych), natomiast firmy i instytucje płacą za każdy używany odbiornik.
Abonament RTV. Kto nie musi płacić?
Z opłat zwolnieni są m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz osoby powyżej 60. roku życia pobierające emeryturę, która nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
