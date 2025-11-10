Odebranie immunitetu Ziobrze odbija się szerokim echem w polskiej polityce

W piątek Sejm uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu?

Paszyk, który jest szefem wielkopolskich struktur ludowców, ocenił, że afera dotycząca Funduszu Sprawiedliwości zatacza coraz szersze kręgi. - Pojawiają się różne wypowiedzi pokazujące, że nie tylko panowie (Marcin) Romanowski, Ziobro czy (Dariusz) Matecki są uwikłani w rozdysponowywanie (środków) Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że wielu polityków PiS było w to zaangażowanych – powiedział.

Tym stwierdzeniem Paszyk odniósł się do wypowiedzi posła Konfederacji Stanisława Tyszki, że kiedy był członkiem Kukiz'15, otrzymał od Prawa i Sprawiedliwości propozycje dołączenia do partii Jarosława Kaczyńskiego w zamian za korzystanie ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro odpowiada na uchylenie immunitetu. 'Oskarżam Tuska'
Ziobro odpowiada na uchylenie immunitetu. "Oskarżam Tuska"

Paszyk powiedział, że nie zdziwiłby się, gdyby okazało się, że „obecność Ziobry w Budapeszcie jest na rękę prezesa Kaczyńskiego i była przez niego wymuszona” - oświadczył.

Według polityka PSL nastąpił czas rozliczeń i były minister sprawiedliwości oraz wielu innych nie mogą liczyć na „specjalne, łagodne traktowanie”. Jego zdaniem każdy, kto sprzeniewierzył się obowiązującemu prawu, również pełniąc bardzo wysokie urzędy w państwie, musi ponieść odpowiedzialność.

Ta normalność – zdaniem Paszyka - została w czasach ośmiu lat rządów PiS-u pogwałcona. Obecnie trwa proces przywracania „stanu normalności”.

- Idąc do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, obiecaliśmy Polkom i Polakom przywrócenie normalności, że zerwiemy z czasami równych i równiejszych. Oczywiście wielu zarzucało nam, że to tak długo trwa, ale nie wypadało działać takimi samymi metodami, jak nasi poprzednicy – zaznaczył Paszyk.

Kolejna miesięcznica Smoleńska i kolejny incydent. Jarosław Kaczyński krytycznie o rządzie Tuska
Kolejna miesięcznica Smoleńska i kolejny incydent. Jarosław Kaczyński krytycznie o rządzie Tuska

Polityk dodał, że wszystko, co się dokonało, włącznie z uchyleniem immunitetu Ziobrze i dopuszczeniem możliwości jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania jest „konsekwencją tego, co obiecaliśmy”. - Nie rozstrzygamy o winie ministra Ziobry - zaznaczył.

Według parlamentarzysty w sprawie Ziobro został przygotowany „bardzo mocny materiał, zawierający 26 zarzutów, w tym jeden z najpoważniejszych, czyli kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą”.

PSL nadal pracuje nad zniesieniem dwukadencyjności w samorządach

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce podczas konferencji prasowej przypomniał też, że ludowcy pracują nad projektem znoszącym dwukadencyjność w samorządach. - Nie robimy tego - wbrew temu, jak nam czasami niektórzy zarzucają - w obronie jakichś samorządowców czy klik w tych samorządach. Chcemy przywrócić pełnię praw wyborczych mieszkańcom najmniejszych wspólnot, jakimi są gminy, bo w sposób zakamuflowany PiS odebrało część praw wyborczych właśnie tym mieszkańcom – przekonywał.

Paszyk przypomniał, że jeszcze kilka tygodni temu wielu nie dawało szans na przeprowadzenie tego projektu przez parlament. Dzisiaj – jak podkreślił - liderzy partii zmieniają postrzeganie tego, co PSL zaproponował. - Zaczyna być dostrzegany najważniejszy cel, jakim jest prawo decydowania przez społeczności lokalne, a nie odbieranie tych praw - powiedział.

Tusk na temat Zbigniewa Ziobro. 'Na tym polega prawo i sprawiedliwość'
Tusk na temat Zbigniewa Ziobro. "Na tym polega prawo i sprawiedliwość"

W lipcu PSL złożyło w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który przewiduje zniesienie obowiązującej obecnie zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zasada ta została wprowadzona w 2018 r. z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, wraz z wydłużeniem kadencji samorządów z czterech do pięciu lat. Projekt PSL zakłada też likwidację zakazu kandydowania przez osoby ubiegające się o stanowiska wójta, burmistrza lub prezydenta miasta równocześnie w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.