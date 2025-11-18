Marszałek Sejmu podczas pierwszej konferencji prasowej w nowej roli został zapytany, czy zdejmie krzyż z sali obrad Izby.
Czarzasty: Lewica nigdy nie walczyła z wiarą
Jestem politykiem Lewicy. Lewica nigdy nie walczyła z wiarą i wiernymi. Lewica zawsze walczyła o państwo świeckie – odpowiedział Czarzasty.
Czarzasty: Nie będę z sali sejmowej zdejmował krzyża
Jak dodał, nie uważa, by elementem walki o państwo świeckie było zdejmowanie krzyża z sali obrad Sejmu, tym bardziej, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciał wprowadzić podobny pomysł w urzędach. W tej chwili już chyba nawet nikt o to nie pyta. Mówiąc wprost. Nie będę z sali sejmowej zdejmował krzyża – zapewnił Czarzasty.
Zapytany, czy jako marszałek Sejmu ma już umówione spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, Czarzasty odparł, że "jeżeli którykolwiek z nas poczuje potrzebę spotkania, to nasze kancelarie się skomunikują i będą rozmawiały".
Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu
Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.
W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparli posłowie KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i Lewicy.
Przeciw opowiedzieli się politycy PiS, Konfederacji oraz kół Razem, Wolni Republikanie i Konfederacja Korony Polskiej.
