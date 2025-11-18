Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych.

Zdjęcie dowodem w sprawie

Na zdjęciu opublikowanym na profilu Konfederacji w mediach społecznościowych widać, że trzyma on w ręku płonącą racę.

Wizerunki uczestników Marszu

Policja opublikowała też wizerunki innych uczestników, którzy podczas marszu odpalali race dymne i używali środków pirotechnicznych.

Komenda Główna Policji, do której trafi wniosek, podda go analizie, a następnie – jeśli uzna, że jest zasadny – skieruje wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu.

Zatrzymanie 43 osób, 800 rac

11 listopada zatrzymano 43 osoby – część z nich za posiadanie narkotyków, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami.

Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.