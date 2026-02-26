Według relacji rzeczniczki strzeleckiej policji funkcjonariusze w nocy otrzymali informację o morderstwie w jednym z domów jednorodzinnych.

Policja: Znaleziono zwłoki mężczyzny i kobiety

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwłoki mężczyzny i kobiety. Według wstępnych ustaleń to mieszkańcy tego domu – powiedziała mł. asp. Janać.

Nieoficjalnie: Ofiarami 38-letni mechanik i seniorka

Według nieoficjalnych informacji lokalnych mediów jedną z ofiar ma być 38-letni mechanik oraz seniorka.

Nieoficjalnie: Siekiera narzędziem zbrodni

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał PAP, że u ofiar stwierdzono liczne rany rąbane. Według nieoficjalnych informacji narzędziem zbrodni była siekiera.

Nieoficjalnie: Poszukiwania 17-latka

Policja nie komentuje nieoficjalnych informacji na temat poszukiwań mieszkającego z ofiarami 17-letniego pasierba zamordowanego mężczyzny.