Jak zauważył portal, oznacza to wzrost zaufania do prezydenta o 4,9 pkt proc. w porównaniu z październikowym pomiarem. Wśród respondentów brak zaufania do Nawrockiego zadeklarowało 41,9 proc. ankietowanych.

Kto na podium?

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Jak napisał Onet, Sikorski "cieszy się obecnie zaufaniem 40,3 proc. badanych". Portal dodał, że brak zaufania do szefa MSZ wyraziło 49,8 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu znalazł się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem wśród 39,6 proc. badanych. Jak czytamy, brak zaufania do polityka zadeklarowało 47 proc. respondentów.

Kto czwarty?

Czwarte miejsce zajął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał portal, zaufanie do ministra obrony narodowej wyraziło 37,7 proc. ankietowanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.