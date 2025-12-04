Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polski wniosek o pełne zwolnienie z tzw. mechanizmu solidarnościowego, który zawiera pakt migracyjno-azylowy Unii Europejskiej. Informację tę przekazało w czwartek unijne źródło dyplomatyczne, jak podaje RMF FM.

KE uznała wcześniej, bo na początku listopada, że sześć państw (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia i Polska) mierzy się z poważną sytuacją migracyjną. Umożliwiło to tym krajom wystąpienie o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarnościowej na nadchodzący rok.

Pakt migracyjny

Pakt azylowo-migracyjny UE przewiduje, że państwa członkowskie solidaryzują się z krajami pod presją migracyjną na jeden z trzech sposobów:

  • Przyjęcie migrantów (relokacja).
  • Wniesienie wkładu finansowego.
  • Wsparcie operacyjne.
Uzyskanie pełnego zwolnienia oznacza, że Polska nie będzie musiała wybierać żadnej z tych opcji. Wyłączenie, jeśli zostanie ostatecznie zatwierdzone, będzie obowiązywać przez rok.

Polska kontra pakt migracyjny. Rząd domaga się pełnego zwolnienia

Ostateczna decyzja należy do Rady UE

Opinia Komisji Europejskiej stanowi kluczowy krok, ale nie jest decyzją końcową. Ostateczne postanowienie w sprawie zwolnienia Polski i pozostałych pięciu państw podejmie Rada UE. Ministrowie państw członkowskich przegłosują wniosek większością kwalifikowaną.