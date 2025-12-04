Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polski wniosek o pełne zwolnienie z tzw. mechanizmu solidarnościowego, który zawiera pakt migracyjno-azylowy Unii Europejskiej. Informację tę przekazało w czwartek unijne źródło dyplomatyczne, jak podaje RMF FM.

KE uznała wcześniej, bo na początku listopada, że sześć państw (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia i Polska) mierzy się z poważną sytuacją migracyjną. Umożliwiło to tym krajom wystąpienie o pełne lub częściowe wyłączenie z puli solidarnościowej na nadchodzący rok.

Pakt migracyjny

Pakt azylowo-migracyjny UE przewiduje, że państwa członkowskie solidaryzują się z krajami pod presją migracyjną na jeden z trzech sposobów:

Reklama

Przyjęcie migrantów (relokacja).

Wniesienie wkładu finansowego.

Wsparcie operacyjne.

Reklama

Uzyskanie pełnego zwolnienia oznacza, że Polska nie będzie musiała wybierać żadnej z tych opcji. Wyłączenie, jeśli zostanie ostatecznie zatwierdzone, będzie obowiązywać przez rok.

Ostateczna decyzja należy do Rady UE

Opinia Komisji Europejskiej stanowi kluczowy krok, ale nie jest decyzją końcową. Ostateczne postanowienie w sprawie zwolnienia Polski i pozostałych pięciu państw podejmie Rada UE. Ministrowie państw członkowskich przegłosują wniosek większością kwalifikowaną.