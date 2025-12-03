Po przesłuchaniu przez belgijską policję, Mogherini jeszcze we wtorek usłyszała formalne zarzuty – poinformowała w środę nadzorująca śledztwo EPPO.

Wyjście za kaucją

Zarzuty postawiono także dwóm innym aresztowanym w sprawie: wysokiemu urzędnikowi Komisji Europejskiej i byłemu sekretarzowi generalnemu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) Stefano Sannino oraz zastępcy dyrektora Kolegium Europejskiego.

Cała trójka opuściła areszt w nocy z wtorku na środę po wpłaceniu kaucji.

Czego dotyczą zarzuty?

Jak podała EPPO, zarzuty dotyczą oszustw i korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej.

Śledztwo dotyczy przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim, którym aktualnie kieruje Mogherini. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021–2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii.

Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

Poważne podejrzenia

"Istnieją poważne podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej w ramach programu doszło do naruszenia art. 169 rozporządzenia finansowego, dotyczącego uczciwej konkurencji, oraz że poufne informacje dotyczące trwającego postępowania przetargowego zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w przetargu" – poinformowała jeszcze we wtorek EPPO.

Oświadczenie Kolegium

We wtorek wieczorem Kolegium Europejskie opublikowało oświadczenie, w którym przyznało, że zostało poinformowane o działaniach śledczych i potwierdziło przeszukania przeprowadzone na kampusie uczelni w Brugii. Szkoła zobowiązała się także do pełnej współpracy w władzami. W Kolegium Europejskim kształcą się unijni urzędnicy; uczelnia ma także placówki w Warszawie i Tiranie.

EPPO powierzyła prowadzenie dochodzenia sędziemu śledczemu w Ypres we Flandrii Zachodniej – belgijskiej prowincji, w której znajduje się Brugia.