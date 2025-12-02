Była szefowa unijnej dyplomacji i wiceszefowa Komisji Europejskiej Federica Mogherini jest jedną z osób zatrzymanych w związku ze śledztwem, w ramach którego we wtorek doszło do przeszukań m.in. w siedzibie unijnej dyplomacji w Brukseli oraz w Kolegium Europejskim w Brugii – podał belgijski dziennik "Le Soir".