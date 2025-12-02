O przeszukaniach wcześniej poinformowała prowadząca śledztwo Prokuratura Europejska (EPPO). Według niej zatrzymane zostały trzy osoby.

Rewizja w ramach śledztwa

Rewizji dokonano w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego ze szkoleniami dla młodszych dyplomatów, finansowanymi przez UE.

Kim jest Federica Mogherini?

Federica Mogherini, włoska polityczka i dyplomatka, jest obecnie rektorką Kolegium Europejskiego. Sprawowała funkcję wysokiej przedstawicielki ds. zagranicznych i obronnych UE w latach 2014-2019.