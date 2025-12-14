Lewica wybrała kierownictwo

W niedzielę odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania.

Czarzasty przewodniczącym Nowej Lewicy

O wynikach wyborów wewnętrznych poinformował rzecznik ugrupowania na towarzyszącej wydarzeniu konwencji. Przewodniczącym został dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a sekretarzem generalnym - szef MNiSW Marcin Kulasek. Wiceprzewodniczącymi zostali: szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, wiceszefowa MNiSW Karolina Zioło-Pużuk, szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, Aneta Złocka oraz posłowie: Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.