IPSOS na zlecenie Radia ZET zapytał ankietowanych, czy "gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?".

Frekwencja wyborcza

63 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach, z czego 52 proc. "zdecydowanie tak”, a 11 proc. – "raczej tak". Negatywnie odpowiedziało 30 proc. badanych – 13 proc. wskazało, że raczej nie wzięło by w nich udziału, a 17 proc. – zdecydowanie nie. 6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć".

Następnie w tej grupie zadano pytanie: "Na którą partię oddałby Pan / oddałaby Pani głos?". Ankietowani otrzymali do wyboru listę zasiadających w Sejmie ugrupowań politycznych – pojedynczych partii, bez komitetów koalicyjnych.

Sześć partii w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby sześć partii.

Wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc. i przewagą pięciu pkt proc. nad Prawem i Sprawiedliwością, które zdobyłoby 25 proc. Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą chce głosować 13 proc. Polaków.

Po 7 proc. głosów uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Do Sejmuj dostałaby się również Partia Razem z poparciem 6 proc.

Partie poza Sejmem

Z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej – Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskałyby po 3 proc. głosów.

"Wśród sympatyków największych ugrupowań władzy – Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości – daje się zaobserwować daleko posuniętą lojalność polityczną. 83 proc. wyborców PiS z 2023 roku nadal chce głosować na PiS, podobnie jak 90 proc. zwolenników KO z poprzednich wyborów w następnych również chce oddać głos na KO" – wynika z sondażu dla Radia Zet.

Podziały na lewicy

Wśród sympatyków Nowej Lewicy można odnotować odpływ w kierunku Partii Razem. Na Nową Lewicę chce głosować 53 proc. wyborców z 2023 roku, ale 27 proc. osób w tej grupie zapowiada, że teraz odda głos na formację Adriana Zandberga, a nie Włodzimierza Czarzastego.

Patrząc na wyborców Trzeciej Drogi z 2023 r. 24 proc. wyborców w tej grupie pozostaje przy Polsce 2050, a 15 proc. przy PSL. 19 proc. deklaruje, że zagłosuje na KO, z kolei na PiS i Konfederację chce głosować po 13 proc. zwolenników Trzeciej Drogi. 6 proc. chce oddać głos na Partię Razem, 4 proc. – na Konfederację Korony Polskiej, a 2 proc. na Nową Lewicę.

Według sondażu 60 proc. wyborców Konfederacji głosujących na nią w 2023 r. pozostaje wiernych swojej partii. Co trzeci wyborca Konfederacji (30 proc.) zmienia zdanie i zapowiada, że teraz odda głos na Konfederację Korony Polskiej.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI i CAWI.