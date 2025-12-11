Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i Marszałek Sejmu, ogłosił swoją decyzję na czwartkowej konferencji prasowej. Czarzasty zdecydował się startować w wyborach na przewodniczącego partii, co, jak podkreślił, było efektem dyskusji w ramach ekipy. Wybory odbędą się podczas niedzielnego kongresu ugrupowania.

Nowe twarze w kierownictwie Nowej Lewicy?

Czarzasty wystąpił na konferencji wraz z kluczowymi postaciami Lewicy, których chce włączyć do ścisłego kierownictwa. Zwrócił się do delegatów z prośbą o poparcie koncepcji włączenia do kierownictwa Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Ministra RPiPS), Krzysztofa Gawkowskiego (Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji) oraz Tomasza Treli (Wiceszefa klubu Lewicy). Czarzasty ogłosił, że chce, aby Krzysztof Gawkowski został I wiceprzewodniczącym partii.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił znaczenie współpracy i porozumienia. Lewica budując dobre fundamenty w 2023 r. stworzyła rząd, który dzisiaj pozytywnie, dobrze odmienia Polskę. Jesteśmy mocnym i bardzo konkretnym elementom koalicji, która rządzi dzisiaj Polską - powiedział wicepremier.

Również on mówił jak ważne jest działanie zespołowe. I dlatego zdecydowałem się wesprzeć Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu w tym kandydowaniu na lidera partii, bo mam poczucie odpowiedzialności za przyszłość, za przyszłość Lewicy, ale i Lewicy w rządzie - powiedział Gawkowski. Dodał, że w 2027 roku Lewica pójdzie do wyborów po to, "żeby odnowić mandat rządzenia w Polsce, w tej, innej koalicji, ale dobrej dla Polski".

Renta wdowia, wolna Wigilia. Dziemianowicz-Bąk wylicza zasługi lewicy

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że jesteśmy na półmetku kadencji Sejm i rządu. Przekonywała, że lewica wprowadziła przez dwa lata szereg dobrych i ważnych dla Polski zmian, jak m.in. renta wdowia, tzw. babciowe, finansowanie in vitro, podwyżki dla sfery budżetowej czy wolna Wigilia.

Poseł Tomasz Trela zaznaczył, że już w najbliższą niedzielę lewica rozpocznie kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. I rozpoczniemy tę kampanię jako jedna, silna, mocna ekipa, drużyna silnej parlamentarno-rządowej lewicy - powiedział Trela.