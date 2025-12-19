W piątek po godzinie 10:00 Karol Nawrocki oficjalnie przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Uroczystość odbyła się w obecności asysty wojskowej oraz orkiestry Wojska Polskiego. W delegacji prezydenckiej znaleźli się m.in. szef Kancelarii Zbigniew Bogucki oraz ministrowie Marcin Przydacz i Sławomir Cenckiewicz. Ze strony ukraińskiej prezydentowi towarzyszy szef MSZ Andrij Sybiha. Po ceremonii obaj prezydenci udali się na rozmowę w cztery oczy, po której zaplanowano obrady całych delegacji.

Bezpieczeństwo i unijne miliardy w tle

Wizyta przypada na kluczowy moment dla finansów Ukrainy. W nocy z czwartku na piątek przywódcy UE w Brukseli zatwierdzili pożyczkę w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. 24 państwa UE zaciągną pożyczkę pod gwarancje budżetu unijnego. Węgier, Słowacji i Czech nie objął mechanizm zaciągania długu. Unia nadal blokuje majątki agresora, ale na razie nie użyje ich bezpośrednio do spłaty tej pożyczki. Wołodymyr Zełenski podziękował już europejskim liderom za tę decyzję, podkreślając, że zapewnia ona stabilność finansową jego państwu.

Trudne tematy: rolnictwo i ekshumacje na Wołyniu

Prezydent Karol Nawrocki zamierza poruszyć kwestie, które w ostatnim czasie budziły napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Nawrocki ma osobiście zaapelować do Zełenskiego o zgodę na rozpoczęcie prac poszukiwawczych ofiar tragedii wołyńskiej. Liderzy omówią zasady konkurencji ukraińskich produktów rolnych na europejskim rynku. Prezydenci porozmawiają o udziale polskich firm w powojennej rekonstrukcji Ukrainy.

Intensywny dzień w stolicy

Po wizycie w Pałacu Prezydenckim Wołodymyr Zełenski nie zwalnia tempa. W planach ma kolejne ważne spotkania:

W Sejmie: z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym.

W Senacie: z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

W KPRM: z premierem Donaldem Tuskiem.

Około godziny 12:00 prezydenci Nawrocki i Zełenski wyjdą do dziennikarzy, aby podsumować dotychczasowe ustalenia.