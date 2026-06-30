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Podejrzenie otrucia prezydenta. Wiceszef MSWiA: Poważne, nagłe, stanowiło zagrożenie dla zdrowia

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:07
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Czesław Mroczek
Podejrzenie otrucia prezydenta. Wiceszef MSWiA: Poważne, nagłe, stanowiło zagrożenie dla zdrowia/PAP Archiwalny
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, odnosząc się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji, mogącej świadczyć o jego otruciu powiedział, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada prokuratura.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek powiedział w programie Tłit Wirtualnej Polski, że informacja o potencjalnej próbie otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, do której miało dojść podczas kampanii prezydenckiej jest "szczególnie zaskakująca”, bo opis tego zdarzenia wskazuje, że było ono poważne.

Wiceszef MSWiA o potencjalnym otruciu prezydenta

Było poważne, nagłe, stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia pana prezydenta i okazuje się, że nie podjęte zostały żadne działania związane z zapewnieniem jakiejś ochrony - powiedział Mroczek.

Zaznaczył, że jest "niezwykle ważne”, jakie działania ratunkowe zostały wówczas podjęte. Wskazał, że temat budzi "poważne kontrowersje”.

Próba otrucia Karola Nawrockiego? Prokuratura reaguje
Próba otrucia Karola Nawrockiego? Prokuratura reaguje

Nie wiadomo jakie mechanizmy zostały uruchomione, albo dlaczego nie zostały uruchomione. W związku z tym niech prokuratura to wyjaśni (...) Przesłuchani zostaną ci, którzy byli wtedy z prezydentem, którzy coś w tej sprawie mogą wiedzieć i jestem pewien, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieli już większą wiedzę - dodał wiceminister.

Co się miało wydarzyć?

W sprawie chodzi o wydarzenia, do których miało dojść 15 maja 2025 r. opisane książce będącej wywiadem rzeką prof. Andrzeja Nowaka z prezydentem Nawrockim pod tytułem „Skąd się wziął Karol Nawrocki”. Powoływał się na nie portal wpolityce.pl. W trakcie spotkań z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na prezydenta. Mogło to być skutkiem podania mu substancji zagrażających życiu lub zdrowiu.

Jacek Dobrzyński rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych powiedział w poniedziałek, że nie słyszał, żeby prezydent wcześniej zgłaszał to zdarzenie odpowiednim służbom.

Dziwię się, że ponad rok później przypomniał sobie o tym, opowiadając publicznie w wywiadzie, jak się wtedy źle poczuł i wymiotował. Mam nadzieję, że przynajmniej jego współpracownicy wezwali wówczas karetkę pogotowia i lekarze udzielili mu właściwej pomocy. Uważam, że naturalnym jest, że każdy w sytuacji, gdy podejrzewa "zamach” na swoje życie, natychmiast zgłasza to oficjalną drogą, na przykład Policji - zaznaczył Dobrzyński.

Wszczęto postępowanie

Po doniesieniach medialnych Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie z urzędu. To postępowanie sprawdzające. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera, chodzi o "podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 r.”

Portal wpolityce.pl podał, że w przywoływanej książce znajduje się fragment opisujący nagłe pogorszenie stanu zdrowia obecnego prezydenta. Jak sam Karol Nawrocki miał opisać, poczuł się źle pod koniec spotkania z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich. Poprosił wówczas swoich współpracowników o odprowadzenie go do autokaru, gdzie położył się na tylnym siedzeniu i stracił przytomność.

I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut - cytuje fragment książki portal w wpolityce.pl.

W książce tej jest też fragment, w którym prezydent mówi, że od początku kampanii słyszał od ochrony różne ostrzeżenia, np. że nie powinien całować kobiet w rękę, że „to może być sposób, żeby go podtruć”, że porusza się po bardzo wąskiej linii ryzyka i że prędzej czy później coś takiego może się wydarzyć.

Prok. Mariusz Pindera pytany o czynności, które będzie podejmowała prokuratura, zaznaczył że jest to na razie postępowanie sprawdzające, które ma wykazać czy złe samopoczucie ówczesnego kandydata, a obecnie prezydenta RP, było efektem działania osób trzecich.

Chodzi o to, aby sprawdzić czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli prokurator ustali, że zaszła taka przesłanka, zostanie wszczęte śledztwo - powiedział prok. Pindera.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol NawrockiMSWiACzesław Mroczek
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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