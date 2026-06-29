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Próba otrucia Karola Nawrockiego? Prokuratura reaguje

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:17
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Nawrocki
Do zdarzenia miało dojść podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego/Shutterstock
Wielkie poruszenie wywołały sensacyjne informacje zawarte w wywiadzie rzece z Karolem Nawrockim. Prezydent opisał z kampanii wyborczej, gdy nagle poczuł się ekstremalnie źle i zasugerowano, że mogło dojść do próby otrucia. Prokuratura zapowiedziała zbadanie tej sprawy.

Książka „Skąd się wziął Karol Nawrocki?” to wywiad rzeka z prezydentem, przeprowadzony przez historyka prof. Andrzeja Nowaka. Książka trafi do księgarń w tym tygodniu, ale duże emocje wzbudził jej fragment, opublikowany przedpremierowo przez portal wpolityce.pl. Kodeks pracy 2026

Prezydent wspomina chwile grozy: gwałtowne, kompulsywne wymioty

"Był moment grozy, który do dziś pamiętam bardzo wyraźnie. Mówię czasem, że wybory prezydenckie wygrałem w Dzierżoniowie - choć właściwie zaczęło się to jeszcze w Ząbkowicach Śląskich" - wspominał prezydent. "Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu - i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu »Egzorcysta« - kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut - opowiadał Karol Nawrocki.

Wstrząsające wyznanie Karola Nawrockiego. "Rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem"
Wstrząsające wyznanie Karola Nawrockiego. "Rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem"

W materiale opublikowanym na YouTube przez wydawcę książki jej współautor, prof. Andrzej Nowak ocenił, że ktoś próbował otruć Karola Nawrockiego i wyeliminować go z kampanii wyborczej. Jak dodał, stało się to w momencie, gdy było już wiadomo, że idzie on po zwycięstwo. Zdarzenie miało miejsce podczas kampanijnego pobytu w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku.

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Prokuratura bada sprawę

Po tym, jak informacje o podejrzeniu otrucia Karola Nawrockiego rozeszły się w mediach, głos zabrała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Śledczy z urzędu wszczęli postępowanie sprawdzające. Dotyczy ono "podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 r". "Podstawą podjęcia czynności są informacje medialne, wskazujące, iż w dniu 15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śl., i Dzierżoniowa miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu" - wyjaśnił Mariusz Pindera, rzecznik świdnickiej prokuratury.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentKarol Nawrockiprokuratura
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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