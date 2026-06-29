Łukaszenka i Xi Jinping zacieśniają współpracę. Przywódcy mówią o "nowym ładzie"

Xi Jinping i Alaksandr Łukaszenka zadeklarowali w poniedziałek w Pekinie jeszcze ściślejszą współpracę. Przywódcy uznali swoje państwa za "siłę stabilizującą" na arenie międzynarodowej. Chińskie MSZ podkreśla, że relacje między oboma krajami weszły w "najlepszy okres w swojej historii".

Chiński przywódca określił więzi z Białorusią mianem "wszechstronnego partnerstwa na każdą pogodę". W dyplomacji Pekinu to najwyższa możliwa ranga relacji. Xi Jinping zadeklarował również pełne poparcie dla suwerenności Białorusi oraz "własnej drogi rozwoju", którą obrał Mińsk.

Nowa architektura świata?

Przywódcy zapowiedzieli mobilizację zasobów w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Chcą nadać nową dynamikę projektom infrastrukturalnym. Pekin i Mińsk planują także ściślejszą koordynację działań w organizacjach wielostronnych, takich jak ONZ czy Szanghajska Organizacja Współpracy. W zamyśle Chin, te ruchy mają budować "nową architekturę ładu międzynarodowego".

Łukaszenka położył duży nacisk na transfer technologii. Jesteśmy zadowoleni z poziomu chińskich technologii i jakości produktów – stwierdził białoruski lider. Zapowiedział też dalsze zacieśnianie współpracy przemysłowej z Chinami.

Spotkanie Łukaszenki z Putinem

Wizyta w Pekinie odbywa się w gorącym momencie geopolitycznym. Zaledwie tydzień wcześniej Alaksandr Łukaszenka spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Pekin oficjalnie pozycjonuje się jako strona neutralna w konflikcie Rosji z Ukrainą, choć Zachód wielokrotnie oskarżał Chiny o pośrednie wspieranie działań zbrojnych Moskwy.

Eksperci zwracają uwagę, że retoryka o "stabilizującej sile" to bezpośrednia odpowiedź Pekinu na presję Zachodu. Chińskie władze traktują działania zachodnich państw jako źródło "międzynarodowych zawirowań", dlatego szukają w Białorusi stabilnego przyczółka w Europie.