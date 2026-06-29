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Łukaszenka i Xi Jinping zacieśniają współpracę. Przywódcy mówią o "nowym ładzie"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:21
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Łukaszenka ma powód do zadowolenia. Sankcje na jego rodaków zniesione/Shutterstock
Xi Jinping i Alaksandr Łukaszenka zadeklarowali w Pekinie zacieśnienie współpracy. Przywódcy Chin i Białorusi nazwali swoje państwa "stabilizującą siłą" na arenie międzynarodowej. Rozmowy odbywają się w cieniu wojny w Ukrainie i zaledwie tydzień po wizycie białoruskiego lidera w Moskwie.

Xi Jinping i Alaksandr Łukaszenka zadeklarowali w poniedziałek w Pekinie jeszcze ściślejszą współpracę. Przywódcy uznali swoje państwa za "siłę stabilizującą" na arenie międzynarodowej. Chińskie MSZ podkreśla, że relacje między oboma krajami weszły w "najlepszy okres w swojej historii".

Chiński przywódca określił więzi z Białorusią mianem "wszechstronnego partnerstwa na każdą pogodę". W dyplomacji Pekinu to najwyższa możliwa ranga relacji. Xi Jinping zadeklarował również pełne poparcie dla suwerenności Białorusi oraz "własnej drogi rozwoju", którą obrał Mińsk.

Nowa architektura świata?

Przywódcy zapowiedzieli mobilizację zasobów w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Chcą nadać nową dynamikę projektom infrastrukturalnym. Pekin i Mińsk planują także ściślejszą koordynację działań w organizacjach wielostronnych, takich jak ONZ czy Szanghajska Organizacja Współpracy. W zamyśle Chin, te ruchy mają budować "nową architekturę ładu międzynarodowego".

Łukaszenka położył duży nacisk na transfer technologii. Jesteśmy zadowoleni z poziomu chińskich technologii i jakości produktów – stwierdził białoruski lider. Zapowiedział też dalsze zacieśnianie współpracy przemysłowej z Chinami.

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Spotkanie Łukaszenki z Putinem

Wizyta w Pekinie odbywa się w gorącym momencie geopolitycznym. Zaledwie tydzień wcześniej Alaksandr Łukaszenka spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Pekin oficjalnie pozycjonuje się jako strona neutralna w konflikcie Rosji z Ukrainą, choć Zachód wielokrotnie oskarżał Chiny o pośrednie wspieranie działań zbrojnych Moskwy.

Eksperci zwracają uwagę, że retoryka o "stabilizującej sile" to bezpośrednia odpowiedź Pekinu na presję Zachodu. Chińskie władze traktują działania zachodnich państw jako źródło "międzynarodowych zawirowań", dlatego szukają w Białorusi stabilnego przyczółka w Europie.

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Źródło PAP
Tematy: Władimir PutinChinyAlaksandr ŁukaszenkaBiałoruś
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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