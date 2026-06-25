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Łukaszenka wysyła wiadomość do Zełenskiego. Przekazał ostrzeżenie dla Kijowa

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 18:13
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Zgodnie z zarządzeniem Aleksandra Łukaszenki w białoruskim wojsku przeprowadzana jest nagła inspekcja niestrategicznych nośników broni jądrowej
Łukaszenka wysyła wiadomość do Zełenskiego. Przekazał ostrzeżenie dla Kijowa/ShutterStock
Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka poinformował o spotkaniu z przedstawicielami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podczas rozmowy w Mińsku Łukaszenka wystosował bezpośredni apel do władz w Kijowie, ostrzegając przed próbami wciągnięcia Białorusi w wojnę. Białoruski przywódca zapewnia, że jego kraj nie chce angażować się w konflikt zbrojny i opowiada się za wypracowaniem porozumienia.

Alaksandr Łukaszenka ujawnił szczegóły niedawnego spotkania z wysłannikami Wołodymyra Zełenskiego w Mińsku. Białoruski przywódca przekazał gościom konkretną wiadomość dla ukraińskiego prezydenta.

Powiedziałem im wprost: przekażcie swojemu prezydentowi, że jeśli myśli, że można nas wciągnąć w wojnę, to powinien rozumieć, że charakter wojny znacznie się zmienił – stwierdził Łukaszenka. O wypowiedzi poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na media państwowe Białorusi. Łukaszenka wygłosił te słowa podczas spotkania z Andriejem Worobjowem, gubernatorem obwodu moskiewskiego.

Łukaszenka: Nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami

Podczas rozmowy Łukaszenka zapewnił o braku militarnych ambicji swojego kraju wobec sąsiada. Nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami – podkreślił lider Białorusi. Dodał, że Mińsk nie chce być stroną w konflikcie pomiędzy Ukrainą a Rosją i zaproponował podjęcie działań w celu osiągnięcia porozumienia.

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Białoruś zmienia kurs?

Wypowiedź Łukaszenki wpisuje się w serię ostatnich ruchów władz w Mińsku, które wydają się dystansować od agresywnej retoryki. W połowie czerwca białoruski przywódca w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija przeprosił Zełenskiego za swoje wcześniejsze ostre komentarze pod adresem Kijowa.

Zapewnił wówczas, że Białoruś nie planuje żadnych działań militarnych przeciwko Ukrainie. Jako dowód zmiany postawy obserwatorzy wskazują na decyzję o wyłączeniu przekaźników wykorzystywanych przez Rosję do sterowania dronami – krok ten podjęto po otrzymaniu ultimatum ze strony władz w Kijowie.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainawołodymyr zełenskiAlaksandr Łukaszenka
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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