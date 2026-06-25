Łukaszenka wysyła wiadomość do Zełenskiego. Przekazał ostrzeżenie dla Kijowa

Alaksandr Łukaszenka ujawnił szczegóły niedawnego spotkania z wysłannikami Wołodymyra Zełenskiego w Mińsku. Białoruski przywódca przekazał gościom konkretną wiadomość dla ukraińskiego prezydenta.

Powiedziałem im wprost: przekażcie swojemu prezydentowi, że jeśli myśli, że można nas wciągnąć w wojnę, to powinien rozumieć, że charakter wojny znacznie się zmienił – stwierdził Łukaszenka. O wypowiedzi poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na media państwowe Białorusi. Łukaszenka wygłosił te słowa podczas spotkania z Andriejem Worobjowem, gubernatorem obwodu moskiewskiego.

Łukaszenka: Nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami

Podczas rozmowy Łukaszenka zapewnił o braku militarnych ambicji swojego kraju wobec sąsiada. Nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami – podkreślił lider Białorusi. Dodał, że Mińsk nie chce być stroną w konflikcie pomiędzy Ukrainą a Rosją i zaproponował podjęcie działań w celu osiągnięcia porozumienia.

Białoruś zmienia kurs?

Wypowiedź Łukaszenki wpisuje się w serię ostatnich ruchów władz w Mińsku, które wydają się dystansować od agresywnej retoryki. W połowie czerwca białoruski przywódca w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija przeprosił Zełenskiego za swoje wcześniejsze ostre komentarze pod adresem Kijowa.

Zapewnił wówczas, że Białoruś nie planuje żadnych działań militarnych przeciwko Ukrainie. Jako dowód zmiany postawy obserwatorzy wskazują na decyzję o wyłączeniu przekaźników wykorzystywanych przez Rosję do sterowania dronami – krok ten podjęto po otrzymaniu ultimatum ze strony władz w Kijowie.