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Łukaszenka ma powód do zadowolenia. Sankcje nałożone na Białoruś zostały zniesione

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:21
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Łukaszenka ma powód do zadowolenia. Sankcje nałożone na Białoruś zostały zniesione
Łukaszenka ma powód do zadowolenia. Sankcje nałożone na Białoruś zostały zniesione/Shutterstock
Aleksandr Łukaszenka jest wielki fanem sportu. Białoruski dyktator ma powód do zadowolenia. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zniosła zakazy nałożone na jego rodaków i złagodziła niektóre ograniczenia dla rosyjskich juniorów. To oznacza zmianę przepisów, które pierwotnie przyjęła w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Białorusini mogą startować w narodowych barwach

UCI poinformowała, że zmiany są zgodne z aktualnymi zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), który zniósł wszystkie ograniczenia dla białoruskich sportowców. Kolarzy z tego kraju nie będą już obowiązywać zakazy dotyczące "protokołu, symboli i emblematów", czyli mogą startować w narodowych barwach i pod ojczystymi flagami. Dotyczy to zawodów UCI - m.in. mistrzostw świata i Pucharu Świata.

Ponadto rosyjscy juniorzy i ich sztaby są zwolnione z obowiązku ubiegania się o status Neutralnego Zawodnika Indywidualnego (AIN), aby móc uczestniczyć w międzynarodowych zawodach w kalendarzu UCI.

Rosyjskie symbole narodowe nadal zakazane

Zniesienie ograniczeń nie dotyczy natomiast Rosji w rywalizacji seniorów. W tym przypadku jakiekolwiek odniesienia do tego kraju są nadal zabronione na listach startowych, tabelach, wynikach i grafikach telewizyjnych, podobnie jak rosyjskie emblematy i symbole narodowe na koszulkach i sprzęcie.

Jak dodano, zawodnicy posiadający status AIN będą mogli teraz rywalizować ze sobą w zawodach drużynowych, których format wymaga uczestnictwa zespołowego.

MKOl złagodził swoje stanowisko

7 maja MKOl zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych, otwierając im drogę do powrotu m.in. na igrzyska. Sankcje wprowadzono po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Jednocześnie MKOl poinformował wówczas, że zniesienie ograniczeń nie dotyczy rosyjskich sportowców. Mogą oni startować w zawodach międzynarodowych - jak dotychczas - tylko pod neutralną flagą, indywidualnie i pod warunkiem, że nie wspierali aktywnie konfliktu.

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Źródło PAP
Tematy: sankcjeAlaksandr ŁukaszenkaBiałoruśŁukaszenka
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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