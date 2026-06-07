Łukaszenka ma powód do zadowolenia. Sankcje nałożone na Białoruś zostały zniesione

Białorusini mogą startować w narodowych barwach

UCI poinformowała, że zmiany są zgodne z aktualnymi zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), który zniósł wszystkie ograniczenia dla białoruskich sportowców. Kolarzy z tego kraju nie będą już obowiązywać zakazy dotyczące "protokołu, symboli i emblematów", czyli mogą startować w narodowych barwach i pod ojczystymi flagami. Dotyczy to zawodów UCI - m.in. mistrzostw świata i Pucharu Świata.

Ponadto rosyjscy juniorzy i ich sztaby są zwolnione z obowiązku ubiegania się o status Neutralnego Zawodnika Indywidualnego (AIN), aby móc uczestniczyć w międzynarodowych zawodach w kalendarzu UCI.

Rosyjskie symbole narodowe nadal zakazane

Zniesienie ograniczeń nie dotyczy natomiast Rosji w rywalizacji seniorów. W tym przypadku jakiekolwiek odniesienia do tego kraju są nadal zabronione na listach startowych, tabelach, wynikach i grafikach telewizyjnych, podobnie jak rosyjskie emblematy i symbole narodowe na koszulkach i sprzęcie.

Jak dodano, zawodnicy posiadający status AIN będą mogli teraz rywalizować ze sobą w zawodach drużynowych, których format wymaga uczestnictwa zespołowego.

MKOl złagodził swoje stanowisko

7 maja MKOl zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych, otwierając im drogę do powrotu m.in. na igrzyska. Sankcje wprowadzono po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Jednocześnie MKOl poinformował wówczas, że zniesienie ograniczeń nie dotyczy rosyjskich sportowców. Mogą oni startować w zawodach międzynarodowych - jak dotychczas - tylko pod neutralną flagą, indywidualnie i pod warunkiem, że nie wspierali aktywnie konfliktu.