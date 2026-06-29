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Wstrząsające wyznanie Karola Nawrockiego. "Rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:26
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Krakow,,Poland,-,June,6,,2026:,Karol,Nawrocki,,President,Of
Wstrząsające wyznanie Karola Nawrockiego. "Rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem"/Shutterstock
Karol Nawrocki zdobył się na wstrząsające wyznanie. Opowiedział o zdarzeniu, które miało miejsce podczas kampanii prezydenckiej. Obecny prezydent a wówczas kandydat na to stanowisko wspominał jak stracił przytomność i zaczął kompulsywnie wymiotować. "Kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, co..." - mówi Nawrocki.

Karol Nawrocki jest prezydentem Polski od 6 sierpnia 2025 roku. Po raz pierwszy zdobył się na tak szczerze i wstrząsające wyznanie. W książce-rzece "Skąd się wziął Karol Nawrocki", której fragmenty opublikował portal wPolityce.pl, wspomina czas kampanii prezydenckiej.

Szczere wyznanie Karola Nawrockiego. "Nie nadążałem za swoim ojcem"
Szczere wyznanie Karola Nawrockiego. "Nie nadążałem za swoim ojcem"

Wstrząsające wyznanie Karola Nawrockiego

Wydarzenie, o którym opowiedział i które jest poruszającym wyznaniem, miało miejsce w maju ubiegłego roku podczas wizyty w Ząbkowicach Śląskich. Okazuje się, że po spotkaniu z mieszkańcami Karol Nawrocki bardzo źle się poczuł. Czuł, że jest z nim coś nie tak. Było to, jak mówił, gwałtowne osłabienie i uczucie, "jakby ktoś wyłączył organizm".

Jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Nagle wszystko zaczęło się wyłączać - wspomina prezydent. Mimo, że próbował kontynuować swój przejazd, z każdą chwilą czuł się coraz gorzej. Poprosił o wodę a następnie kazał zaprowadzić się do autokaru. Tam położył się na tylnym siedzeniu i stracił przytomność.

"Nie wiedziałem, co się dzieje"

Gdy ją odzyskał nie wiedział, co się dzieje. Autokar, cały garnitur, wszystko było kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Mówili, że wyglądało to jak scena z "Egzorcysty". Kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. Kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, co wydarzyło się przez te kilka minut – wspominał ten dramatyczny dla niego moment. Jego współpracownicy obawiali się o jego życie.

Karol Nawrocki zignorował ostrzeżenia?

Karol Nawrocki przyznał, że już na początku kampanii ochrona ostrzegała go, że podczas spotkań z wyborcami może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Zwracali mu uwagę na gesty wobec tych, których spotyka. Ich zdaniem mogły one być ryzykowne i mieć na celu podtrucie wówczas przyszłego prezydenta. Karol Nawrocki dodał, że mimo ostrzeżeń, nie zrezygnował z kontaktu z ludźmi, których spotykał i bezpośrednich powitań.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiautokarkampania prezydenckawymioty
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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