Polska zbudowała koalicję przeciw unijnym opłatom. "List z postulatami został przekazany KE"

Polska stanęła na czele grupy 10 państw, które chcą realnych zmian w polityce klimatycznej UE. Oprócz Polski w skład koalicji wchodzą: Włochy, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Estonia, Grecja oraz Cypr. Taki skład daje państwom członkowskim realną siłę przebicia w Radzie UE – grupa posiada tzw. mniejszość blokującą, co zmusza Komisję Europejską do poważnego potraktowania przedstawionych postulatów.

Główne cele reformy

Państwa zrzeszone w koalicji wskazują na konieczność pragmatycznego podejścia do redukcji emisji CO2. Główne punkty ich stanowiska to:

Wydłużenie terminów redukcyjnych dla przemysłu i energetyki do 2050 roku, co zdejmie presję cenową z przedsiębiorstw.

do 2050 roku, co zdejmie presję cenową z przedsiębiorstw. Spowolnienie tempa wycofywania darmowych uprawnień do emisj i, co jest kluczowe dla ochrony polskiego przemysłu.

i, co jest kluczowe dla ochrony polskiego przemysłu. Państwa chcą ponownej dyskusji nad tym systemem, który bezpośrednio uderzy w koszty ogrzewania gospodarstw domowych.

Uwzględnienie specyfiki krajowej: Mechanizmy finansowe powinny brać pod uwagę miks energetyczny oraz PKB poszczególnych państw, aby transformacja nie odbywała się kosztem najuboższych.

Zmiany w systemie EU ETS

System EU ETS, działający od 2005 roku, staje się coraz bardziej rygorystyczny. Obecnie pula darmowych uprawnień kurczy się w szybkim tempie, a bez zmian w metodologii, przemysł energochłonny (m.in. stalowy, cementowy i chemiczny) stanie się niekonkurencyjny na tle światowym.

Polski rząd zabiega również o zwiększenie finansowania z Funduszu Modernizacyjnego na kolejną dekadę. Program ten wspiera inwestycje w nowoczesne technologie w państwach o niższych dochodach. Bruksela zapowiada już uruchomienie "investment booster" w 2027 roku, który ma sfinansować czyste technologie o łącznej wartości 30 mld euro.

Spór trwa

Komisja Europejska przygotowuje obecnie nową propozycję legislacyjną dotyczącą uprawnień do emisji. Spór o tempo wygaszania uprawnień trwa – podczas gdy Niemcy optują za rygorystycznym limitem 4,4 proc. rocznie, Polska i jej sojusznicy walczą o bardziej stonowane 3 proc. Decyzje, które zapadną w najbliższym czasie, przesądzą o przyszłości europejskiej energetyki i konkurencyjności polskiej gospodarki.