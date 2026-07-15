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Polska zbudowała koalicję przeciw unijnym opłatom. "List z postulatami został przekazany KE"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
45 minut temu
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Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska/PAP
Polska stworzyła silną koalicję 10 państw członkowskich, która oficjalnie domaga się reformy unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska przekazała Komisji Europejskiej list z postulatami, które mają zapewnić przemysłowi sprawiedliwe warunki transformacji energetycznej i odciążyć portfele gospodarstw domowych.

Polska stanęła na czele grupy 10 państw, które chcą realnych zmian w polityce klimatycznej UE. Oprócz Polski w skład koalicji wchodzą: Włochy, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Estonia, Grecja oraz Cypr. Taki skład daje państwom członkowskim realną siłę przebicia w Radzie UE – grupa posiada tzw. mniejszość blokującą, co zmusza Komisję Europejską do poważnego potraktowania przedstawionych postulatów.

Główne cele reformy

Państwa zrzeszone w koalicji wskazują na konieczność pragmatycznego podejścia do redukcji emisji CO2. Główne punkty ich stanowiska to:

  • Wydłużenie terminów redukcyjnych dla przemysłu i energetyki do 2050 roku, co zdejmie presję cenową z przedsiębiorstw.
  • Spowolnienie tempa wycofywania darmowych uprawnień do emisji, co jest kluczowe dla ochrony polskiego przemysłu.
  • Państwa chcą ponownej dyskusji nad tym systemem, który bezpośrednio uderzy w koszty ogrzewania gospodarstw domowych.
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Uwzględnienie specyfiki krajowej: Mechanizmy finansowe powinny brać pod uwagę miks energetyczny oraz PKB poszczególnych państw, aby transformacja nie odbywała się kosztem najuboższych.

Zmiany w systemie EU ETS

System EU ETS, działający od 2005 roku, staje się coraz bardziej rygorystyczny. Obecnie pula darmowych uprawnień kurczy się w szybkim tempie, a bez zmian w metodologii, przemysł energochłonny (m.in. stalowy, cementowy i chemiczny) stanie się niekonkurencyjny na tle światowym.

Polski rząd zabiega również o zwiększenie finansowania z Funduszu Modernizacyjnego na kolejną dekadę. Program ten wspiera inwestycje w nowoczesne technologie w państwach o niższych dochodach. Bruksela zapowiada już uruchomienie "investment booster" w 2027 roku, który ma sfinansować czyste technologie o łącznej wartości 30 mld euro.

Spór trwa

Komisja Europejska przygotowuje obecnie nową propozycję legislacyjną dotyczącą uprawnień do emisji. Spór o tempo wygaszania uprawnień trwa – podczas gdy Niemcy optują za rygorystycznym limitem 4,4 proc. rocznie, Polska i jej sojusznicy walczą o bardziej stonowane 3 proc. Decyzje, które zapadną w najbliższym czasie, przesądzą o przyszłości europejskiej energetyki i konkurencyjności polskiej gospodarki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Paulina Hennig-KloskaKomisja EuropejskaETS
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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