- My ze świadczenia dobra nie zrezygnujemy, choćby nie wiem jakie przeszkody były rzucane. Zło, przemoc nie zwycięży ponad radością dawania siebie innym. Za to, że państwo tutaj jesteście, żeby tą radość siebie dawać innym; dzieciom, które tej pomocy potrzebują, tym wszystkim, którzy na co dzień są w trudniejszej sytuacji od nas – mówił prezydent podczas charytatywnych zawodów narciarskich.

Prezydent dodał, że niedzielne zawody w Zakopanem to także spotkanie pamięci o zamordowanym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu.

Prezydent podziękował organizatorom narciarskiego maratonu i ministrom, którzy również brali czynny udział w narciarskim slalomie oraz wszystkim zawodnikom.

- Dziękuję tym, którzy dają świadectwo, że z tej drogi czynienia dobra, dawania siebie innym nikt nas nie zatrzyma i nikt nas nie zawróci – powiedział prezydent Duda.

Celem zawodów pod nazwą 12h Slalom Maraton Zakopane 2019, które organizuje fundacja Handicap Zakopane, jest wsparcie sportowców z niepełnosprawnością. Ideą zawodów jest jazda na nartach w drużynowym slalomie przez 12 godzin non-stop. Utytułowani polscy narciarze, olimpijczycy na czele z prezydentem Polski chcą zjechać trasą slalomu jak największą ilość razy w ciągu wyznaczonego czasu. Każdy przejazd jest premiowany przez sponsora głównego PZU wsparciem niepełnosprawnych sportowców, dlatego im więcej będzie przejazdów, tym większa będzie pomoc.