Jak poinformował Struzik na Twitterze za przyłączeniem do Koalicji Europejskiej było 86 głosów, 8 głosów było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Jest decyzja. Rada Naczelna @nowePSL 86 do 8 za koalicją na wybory do Parlamentu Europejskiego" - podkreślono na oficjalnym koncie partii na Twitterze.

Na początku lutego grupa b. premierów i b. szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o powstanie Koalicji Europejskiej i stworzenie szerokiej listy w wyborach do PE. Autorzy apelu zwrócili się do "odpowiedzialnych sił i środowisk politycznych, samorządowych i obywatelskich" o wystawienie "jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w UE". Pod deklaracją podpis złożyli - oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny - także byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także b. szef MSZ Radosław Sikorski.

16 lutego o dołączeniu do Koalicji Europejskiej zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień później taką decyzję podjęła też Rada Krajowa Partii Zieloni. Tworzona przez byłych polityków Nowoczesnej partia Teraz! dołączenie do koalicji ogłosiła 18 lutego. W piątek o dołączeniu do koalicji zadecydował zarząd Nowoczesnej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.