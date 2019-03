Podczas konferencji przed zabytkowymi Halami Mirowskimi w Warszawie posłowie PO ponowili apel o podjęcie prac nad ustawą, która zagwarantuje wszystkim pracownikom co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu. Jak mówił Michał Szczerba, mimo wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę połowa tych, którzy wcześniej pracowali nadal pracuje, bo ustawa zawiera 32 wyłączenia dotyczących placówek które mogą handlować.

- To powoduje dyskryminację - są pracownicy handlu, którzy pracują po trzy niedziele w miesiącu i tacy, którzy w ogóle nie mogą pracować - powiedział.

Szczerba przypomniał, że podstawowym argumentem, na który powoływali się twórcy przepisów ograniczających handel, było zapewnienie pracownikom wolnych niedziel. Tymczasem - jak wskazywał - sytuacja jest taka, że "kodeks pracy w tym zakresie się nie zmienił - nadal obowiązuje prawo, które zapewnia pracownikowi wyłącznie jedną wolną niedzielę w miesiącu".

- Proponujemy przynajmniej dwie wolne niedziele w miesiącu - powiedział. Dodał, że rozwiązanie miałoby dotyczyć nie tylko pracowników handlu, ale wszystkich, którzy pracują w niedziele. Przypomniał, że już w listopadzie 2017 r. PO złożyła projekt stosownych rozwiązań, które całościowo rozwiązują problem.

- Po roku istnienia ograniczeń handlu w niedzielę eksperyment na Polakach, polskich pracownikach i pracodawcach się nie powiódł - ocenił z kolei poseł Arkadiusz Myrcha. - Dokładnie rok temu rząd PiS uznał, że wie lepiej co Polacy chcą robić w niedzielę, wie lepiej czego Polacy w niedzielę nie chcą robić. Pamiętamy, jakie były zapowiedzi rządu - jak to pracownicy będą mieć dobrze, jak to sklepikarze będą mieć dobrze, jak zostanie zatrzymany pochód sklepów wielkopowierzchniowych.

Wskazał, że jak wynika z ekspertyz przygotowanych przez Biuro Analiz Sejmowych, teza że na zakazie handlu skorzystają mali sklepikarze okazała się "z gruntu fałszywa". Według wyliczeń BAS, w 2018 r. na ograniczeniach handlu najbardziej zyskały stacje benzynowe - zanotowały bowiem 13-procentowy wzrost sprzedaży, dyskonty - 8 proc., średnie sklepy spożywcze 7 proc., a jedyni którzy stracili -1,1 proc., to właśnie mali sklepikarze.

Jak zauważył Myrcha, w Polsce "praktycznie co czwarta stacja benzynowa jest kontrolowana przez grupę Orlen". - Zaczynamy zadawać sobie bardzo zasadnicze pytanie - po co była ta ustawa i kto miał na niej zyskać. Jeśli tracą na tym polscy sklepikarze, (...) a zyskuje koncern paliwowy, to coś jest nie tak. Nie bez przyczyny PKN Orlen w zeszłym roku przeprowadził zmiany statutowe, które zezwalały na prowadzenie handlu elektroniką, odzieżą, by stać się pełnowymiarowymi sklepami - wskazał.

Myrcha ocenił, że wprowadzając przepisy ograniczające niedzielny handel "PiS wcale nie chciał ułatwić życia pracowników", "lecz przekierować go w inną stronę". - Zabrać drobnym sklepikarzom i cały handel przekierować na stacje benzynowe - dodał.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 r. Zgodnie z nią handel w niedziele w 2019 r. jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Od 2020 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa przewiduje obecnie katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą i w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.