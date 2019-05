Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie ze swoją żoną i córką. Fotografię podpisał imieniem dziecka i dodał zielone serduszko.

"Gdzie Pana nowoczesność? Może Zosia woli mieć na imię Donald, lub jakoś podobnie" – napisał na Twitterze proboszcz z Chojnic.

@diecezjapelplin Oto proboszcz chojnickiej Parafii Matki Bożej Królowej Polski ks.Janusz Chyła @Janusz1967 drwi i wyśmiewa się z nowonarodzonego dziecka państwa Kosiniak-Kamysz. Do dziś byłem przekonany,że ksiądz powinien dziecku błogosławić.Ku uwadze bpa Kasyny i @EpiskopatNews pic.twitter.com/2pLOkSnmlj — Jarek Myjak (@JarekMyjak) 5 maja 2019

Oburzeni zachowaniem księdza Janusza Chyły było wielu internautów. Wcześniej gratulacje z okazji narodzin córki składali szefowi ludowców politycy ze wszystkich stron sceny politycznej. M.in. Jarosław Gowin, Marcin Kierwiński, Magdalena Adamowicz, czy Borys Budka.

Ksiądz Chyła znany jest z kontrowersyjnych wpisów w internecie. Kapłan we wrześniu 2018 roku stwierdził, że jeśli ktoś nie wierzy w Boga to jest... zwierzęciem. "Człowiek bez odniesienia do Boga zostaje zredukowany do poziomu zwierzęcia" - napisał wówczas. Wpis dotyczący Kosiniaka-Kamysza szybko skasował, ale inni internauci zdążyli go skopiować.