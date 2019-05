Spot zamieściła na swoim Twitterowym koncie rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Koalicja Europejska nie chce pokazać programu wyborczego. Ale my go poznaliśmy" - podkreśliło we wpisie PiS. W niespełna 2-minutowym filmie w humorystyczny sposób zestawiono wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej, m.in. Izabeli Leszczyny, która pytana podczas jednego z wywiadów o program KE odpowiada, że nie da się namówić do tego, bo PiS nam (go) ukradnie.

W filmie zamieszczono też wypowiedzi szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który z mównicy sejmowej tłumaczy konieczność podwyższenia wieku emerytalnego, słowa b. szefa NBP Marka Belki, który 13 emeryturę nazywa ochłapem wyborczym.

Zamieszczono też wypowiedź szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, która mówi, że jej ugrupowanie nie poprze "13 emerytury" i "prawdopodobnie" nie poprze rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko.

W filmie pokazano też urywki wypowiedzi polityków KE m.in. europosłanki Platformy Julii Pitery, która stwierdza, że dla niej 500 plus jest pogardliwe, europosła PO Tadeusza Zwiefki o przyjęciu przez PE tzw. dyrektywy ACTA2, b. ministra finansów Jacka Rostowskiego, że piniendzy nie ma i nie będzie, czy posła ludowców Marka Sawickiego, że trzeba udział w tej koalicji trzeba przeczekać, dokładnie tak samo jak przeczekuje się chorobę zakaźną.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierali 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w między 23-26 maja.