Gdy Beata Lubecka stwierdziła, że "nie słyszała wcześniej, żeby prezes Kaczyński siadał na kanapie, gdzie wcześniej siadali celebryci głównie, odpowiedział, że zdarzało się to wcześniej. - Jak jeszcze byłem rzecznikiem PiS-u - powiedział Bielan w Radiu ZET.

Dopytywany, czy to on podsunął ten pomysł, zaprzeczył. - Nie, nie, ja prowadzę intensywnie swoją kampanię, natomiast nie widzę w tym niczego dziwnego, wielu polityków występuje... - powiedział. Dodał, że nie jest to ocieplanie na gwałt wizerunku prezesa.

- Jarosław Kaczyński nie startuje w tych wyborach, jest naszym liderem, jest liderem naszego obozu...- stwierdził - Nie sądzę, żeby była jakaś konieczność ocieplania wizerunku. Jeżeli pyta mnie pani o wynik wyborów, to tak, on jest zagrożony, to nie jest tak, że my jesteśmy pewni zwycięstwa. Ja przypomnę, że pięć lat temu PO wygrała wybory europejskie różnicą trzech promili – 25 tysięcy głosów. Te wybory naprawdę – i to powtarzam od dawna – mogą rozstrzygnąć się bardzo niewielką liczbą głosów. Wiemy, że będzie duża mobilizacja wyborców PO i lewicy. My musimy zrobić wszystko, żeby uświadomić naszym wyborcom, że te wybory są naprawdę ważne. To są najprawdopodobniej najważniejsze wybory europejskie w naszej historii. Więc tutaj absolutnie nie możemy osiąść na laurach, i dlatego że np. dzisiaj mamy sondaż, w którym... - mówił.