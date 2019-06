Minister został poproszony w poniedziałek w Polsat News o skomentowanie wpisu na Twitterze ambasady amerykańskiej w Polsce: "W związku z ogłoszeniem przez prezydenta USA Miesiąca Dumy LGBT, nasza ambasada przyłącza się do globalnej kampanii na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu". Wpisowi towarzyszyło zdjęcie, na którym widnieją wywieszone na balkonach ambasady tęczowe flagi.

W związku z ogłoszeniem przez @POTUS Miesiąca Dumy LGBT: https://t.co/DhM3SIWTww, nasza ambasada przyłącza się do globalnej kampanii na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu 🌈🌈 pic.twitter.com/KrWlEq6esb — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 24 czerwca 2019

- Są oczywiście różne podejścia i interpretacje. Placówka dyplomatyczna może podejmować różne działania. Oczywiście w gestii poszczególnych państw jest wyrażanie pewnych uczuć czy sympatii z tym ruchem (LGBT). Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, są prowadzone różne akcje w UE dotyczące wsparcia tego ruchu, także przez placówki dyplomatyczne, nie tylko w Polsce. Trzeba to zrozumieć - powiedział szef MSZ.

- Ale my oczywiście inaczej na to patrzymy. Pewien system wartości u nas jest bardziej taki podstawowy, tradycyjny, konserwatywny, trzeba to też cenić - dodał Czaputowicz.

Miesiąc Dumy to coroczna uroczystość, którą środowiska LGBT obchodzą w czerwcu na pamiątkę zamieszek w Stonewall z końca czerwca 1969 roku. Po nalocie policji na gejowski klub w amerykańskim mieście doszło do serii gwałtownych demonstracji. Na ich pamiątkę, co roku w czerwcu środowiska LGBT organizują parady równości, a w wielu miejscach są wywieszane tęczowe flagi. Pierwszym amerykańskim prezydentem, który oficjalnie ogłosił Miesiąc Dumy był Bill Clinton w 1999 roku.

"W związku z obchodami Miesiąca Dumy LGBT i uznaniem wyjątkowego wkładu osób LGBT w nasz wielki Naród, stańmy solidarnie z wieloma osobami LGBT mieszkającymi w dziesiątkach krajów na całym świecie, które karzą, więzią, a nawet wykonują egzekucję ze względu na orientację seksualną. Moja administracja rozpoczęła globalną kampanię na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu i zaprasza wszystkie narody, aby dołączyły do nas w tym wysiłku" – napisał prezydent USA Donald Trump w oświadczeniu zmieszczonym stronie Białego Domu.