W poniedziałek odbywają się rozmowy polskiej i amerykańskiej delegacji pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Pence powiedział na wstępnie rozmów, że "cieszy się, iż Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia jej programem ruchu bezwizowego". "Tak jak wcześniej informowaliśmy, Stany Zjednoczone nominują Polskę do tego programu, gdy zostaną spełnione kryteria" - podkreślił.

Relacje polsko-amerykańskie są coraz silniejsze. To jest odzwierciedlone w relacjach prezydenckich, pomiędzy panem, panie prezydencie a prezydentem (Donaldem) Trumpem. Jest to owoc pracy pokoleń - mówił Pence. Prezydent Trump wyraża swoje zadowolenie z faktu udziału Polski w programach współpracy ze Stanami Zjednoczonej w zakresie współpracy obronnej. To wszystko odzwierciedla trwały i silny charakter stosunków pomiędzy naszymi narodami - dodał.

Pence przypomniał też, że w niedzielę miały miejsce uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Pence'owi towarzyszy w rozmowach sekretarz ds. energii Rick Perry. Nie przypadkowo, jako, że mamy pracować nad projektami energetycznymi. Strona amerykańska będzie wspomagać stronę polską w tym zakresie, tak, aby wzmacniać naszą współpracę również na tym polu - podkreślił wiceprezydent USA.

Jak mówił Pence, prezydent Trump jest wdzięczny za dotychczasową współpracę z Polską. Jest również wdzięczny za to, że Polska podejmuje swoje zobowiązania i spełnia je w zakresie dokładania się do wspólnego budżetu obronnościowego Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział i dodał, że dziękuje również za przewodnictwo Polski w regionie.