Koalicja Obywatelska po piątkowej konwencji programowej rozpoczęła w sobotę swoją kampanię wyborczą. Liderzy KO Grzegorz Schetyna oraz Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedzieli we Wrocławiu, że "rozpoczynają akcję jeżdżenia busami po Polsce".

Kidawa-Błońska wyraziła nadzieje, że samorządy zostaną po wyborach wzmocnione. Samorząd to jedna z najważniejszych rzeczy, która może w Polsce zagwarantować demokrację i bezpośredni kontakt Polaków z władzą - mówiła. Wicemarszałek powiedziała też, że po wyborach "odnowiony zostanie polski parlament i nasze wspólne życie". Tak jak mówi nasze hasło "Jutro może być lepsze". To zależy od państwa, czy będziecie chcieli podjąć się z nami tego trudu i zmieniać Polskę na lepsze - mówiła.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślił, że dla niego ważne jest połączenie aktywności samorządowej z kampanią Koalicji Obywatelskiej. Dla nas to są niesłychanie ważne sprawy. Być blisko samorządu, blisko mieszkańców, rozwiązywać ich problemy, słuchać tego, co jest najważniejsze, być blisko tych najważniejszych spraw - mówił.

Przewodniczący PO wskazał, że w sobotę w gabinecie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka prowadzona jest przez lekarzy akcja badania dzieci, której patronuje Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Ta akcja stawiania diagnoz, leczenia dzieci, walki z rakiem, walki o dobra skuteczną onkologię. Tego symbolem jest prof. Alicja Chybicka (startuje w wyborach do Senatu jako kandydatka KO – przyp. red.) - mówił Schetyna.

Dodał, że walka z nowotworami jest fundamentem programu Koalicji Obywatelskiej. Będziemy pokazywać, jak te sprawy rozwiązywać - mówił.

Podczas sobotniej konferencji prasowej we Wrocławiu była obecna także kandydatka KO do Senatu prof. Alicja Chybicka, która kieruje Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" we Wrocławiu. Chybicka podkreśliła potrzebę zmian w służbie zdrowie, która zaproponowała Koalicja Obywatelska.

"W październiku czeka nas katastrofa w służbie zdrowia"

Prof. Chybicka powiedziała, że "jutro musi być lepsze w ochronie zdrowia". To co jest w tej chwili, to jest prawdziwa katastrofa (...) nie może być tak, że do specjalisty czeka się latami (...). Czeka nas katastrofa w październiku kiedy klauzule opt-out wypowiedzą młodzi lekarze, kiedy do strajku przystąpią fizjoterapeucie i diagności - mówiła. Dodała, że Koalicji Obywatelska ma "lekarstwo na uzdrowienia służby zdrowia".

Jednym z punktów programu KO jest "Polska zdrowia. Europejska ochrona zdrowia". KO chce wprowadzenia "europejskich standardów ochrony zdrowia". Obiecuje, że oczekiwanie na wizytę do lekarzy specjalistów będzie nie dłuższe niż 21 dni, a przyjęcie pacjenta na SOR powinno nastąpić w ciągu 60 minut od pojawienia się na oddziale ratunkowym. Darmowe mają być też znieczulenia przy porodzie.

KO proponuje program stypendialny dla studentów medycyny, które mają sprawić, że gdy zostaną lekarzami, zatrudnia się w pobliskich szpitalach, wprowadzenie możliwości świadczenia drobnych usług medycznych przez farmaceutów, ułatwienia w dostępie do leków i badań.