Sasin na piątkowej konferencji prasowej odnosił się do wystąpienia Kidawy-Błońskiej z konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej.

Usłyszeliśmy, że marszałek Kidawa-Błońska tęskni za normalnością, jak rozumiem to jest tęsknota za tą rzeczywistością, którą mieliśmy w Polsce pod poprzednimi rządami PO, bo choć dzisiaj politycy PO chcą o tym zapomnieć, to przecież to nie są nowe twarze, to nie jest nowe ugrupowanie, chociaż dzisiaj kryje się pod inną nazwą - mówił Sasin.

I ta normalność, za którą dzisiaj tęskni pani Kidawa-Błońska, to jest normalność opisywana ponad 10-proc. bezrobociem, to jest normalność, czyli Polska bez 500 plus, bez trzynastej emerytury, to jest Polska z ogromną dziurą budżetową powyżej 40 mld zł, to jest wreszcie Polska, w której podniesiono wiek emerytalny - podkreślił wicepremier.

Dodał, że Kidawa-Błońska po raz kolejny złożyła te same obietnice i zapowiedzi, które już wcześniej padały ze strony PO, w tym likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Brak wiarygodności to jest coś, co charakteryzuje naszych konkurentów z Koalicji Obywatelskiej, partii Grzegorza Schetyny, polityków tej partii charakteryzują również te wszystkie kolejne obiecanki, które serwuje PO Polakom. Nie ma to nic wspólnego z poważną polityką - ocenił Sasin.

Dodał, że realny program i propozycje PiS przedstawi w sobotę na konwencji w Lublinie.