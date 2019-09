Kukiz pytany w Radiu Zet, czy po wyborach byłaby możliwa koalicja PSL-Koalicji Polskiej z PiS-em, odpowiedział, że gdyby takie pytanie zadano mu dwa miesiące temu, to "być może powiedziałby, że jak najbardziej byłoby to możliwe".

- Natomiast, jeżeli i PSL, i Kukiz'15 ewidentnie odczuwa, i to nie są nawet sygnały, tylko to jest absolutnie widoczne, namacalne, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu nas, powiem wprost: "zabić, i jednych, i drugich, to trudno tutaj mówić o jakiejś koalicji". Z drugiej strony absolutnie też nie mogę tego wykluczyć - mówił.

W programie "Polityka na Ostro" w Polsat News w dyskusji na temat tej wypowiedzi brał udział m.in. Krzysztof Gawkowski z Wiosny.

Jego zdaniem "Kukiz nie wykluczył koalicji z PiS-em". - Ale jestem przekonany, że w PSL nie ma myślenia o tym, że dopuszczają koalicję z PiS-em. Boję się, że Kukiz wprowadzi kilku posłów i zrobi koalicje naprzeciw PSL-u - powiedział.