Nie znam sprawy, tego pomysłu - nie wiem, o co chodzi. Ale jak znam zasadę samorządności, to jeżeli byłby samorząd, sami dziennikarze by się wybierali - mówił Marek Suski, pytany w programie "Tłit" w portalu wp.pl Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów o elementy programu partyjnego. Chodzi m.in o powołanie samorządu, który miałby dbać o "standardy etyczne" wśród dziennikarzy. Podobne plany PiS ma także wobec artystów, chcąc m.in. wprowadzić "kartę artysty zawodowego"